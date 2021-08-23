Москва считает саммит «Крымской платформы» антироссийским мероприятием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова 23 августа приводит РИА Новости

В понедельник, 23 августа, в Киеве стартовала работа основной части первого саммита «Крымской платформы», которую создали власти Украины для «возвращения» полуострова. В своей речи на открытии этого саммита президент Владимир Зеленский назвал методы, которыми будет добиваться того, чтобы посадить РФ за стол переговоров — это закон о коренных народах Крыма, лишение полуострова статуса свободной экономической зоны, а также необходимость усиления санкционного давления на Россию. «Крымская платформа» и неадекватные платформеры

«Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма», — сказал Песков.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.

По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.