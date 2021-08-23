В понедельник, 23 августа, в Киеве стартовала работа основной части первого саммита «Крымской платформы», которую создали власти Украины для «возвращения» полуострова. В своей речи на открытии этого саммита президент Владимир Зеленский назвал методы, которыми будет добиваться того, чтобы посадить РФ за стол переговоров — это закон о коренных народах Крыма, лишение полуострова статуса свободной экономической зоны, а также необходимость усиления санкционного давления на Россию.
«Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма», — сказал Песков.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.
По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.