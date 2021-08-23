Россия не является стороной конфликта на востоке Украины, что зафиксировано в тексте Минских соглашений. Об этом заявил 23 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Эксперт объяснил, что рядовые украинцы на самом деле думают о Донбассе и отношениях с Россией © РИА Новости, Владимир Трефилов Ангела Меркель заявила, что Россия является участницей противостояния в Донбассе.

«Здесь мы расходимся во мнениях. Более того, это не просто мнение, здесь, наверное, уместно напомнить о краеугольном камне всего процесса урегулирования кризиса на Украине — минских договоренностях. В минских договоренностях о России вообще не упоминается. И там, собственно, из них вытекают стороны конфликта. Россия не имеет к сторонам конфликта никакого отношения. Не стоит быть просто голословным, нужно всегда делать отсылку к минским договоренностям. Там четко определено, кто является сторонами конфликта. В этом мы не согласны», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь российского лидера назвал удушением свободы слова санкции Украины против российских СМИ.