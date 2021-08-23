Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал санкции Украины против российских СМИ зачисткой информационного поля. Его слова 23 августа приводит РИА Новости

Накануне, 22 августа, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции, которые коснулись, в том числе, и ряда российских СМИ (сайты «Московский комсомолец», «Ведомости», «Версия», ANNA-News и др.).

По мнению Пескова, такое решение является удушением свободы слова на Украине. «Беспредел закончится только со сменой власти»: Быстряков о фонде защиты свободы слова на Украине © rian.com.ua

«Это еще один шаг в цепочке блокирования любых потоков информации, которые касаются нашей страны, наших СМИ. Это еще один шаг на пути к фактически, наверное, удушению свободы слова в Украине и зачистке информационного поля страны от неугодных и некомфортных информационных потоков», — заявил он.

Доступ к ведущим российским СМИ на Украине, в том числе агентству «Россия сегодня» и сайту Украина.ру был заблокирован еще при предыдущем президенте страны Петре Порошенко.