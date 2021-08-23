Накануне, 22 августа, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции, которые коснулись, в том числе, и ряда российских СМИ (сайты «Московский комсомолец», «Ведомости», «Версия», ANNA-News и др.).
По мнению Пескова, такое решение является удушением свободы слова на Украине.
«Это еще один шаг в цепочке блокирования любых потоков информации, которые касаются нашей страны, наших СМИ. Это еще один шаг на пути к фактически, наверное, удушению свободы слова в Украине и зачистке информационного поля страны от неугодных и некомфортных информационных потоков», — заявил он.
Доступ к ведущим российским СМИ на Украине, в том числе агентству «Россия сегодня» и сайту Украина.ру был заблокирован еще при предыдущем президенте страны Петре Порошенко.