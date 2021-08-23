Украинский спортсмен, изобретатель Андрей Турко представил первую в мире гирю с нейронной сетью, которая позволяет ей выкрикивать лозунг местных националистов - «Слава Украине!» Соответствующее видео на днях опубликовал YouTube-канал «Винница.info»

Украинские военные установили рекорд в центре Мариуполя © Укринформ

Свой вклад в празднование юбилея решил внести и винницкий тяжелоатлет Турко, который оснастил рядовой спортивный снаряд искусственным интеллектом.

«Это первая в мире спортивная гиря, в которую встроен искусственный интеллект. Ко Дню Независимости мы специально сделали прошивку, которая может говорить "Слава Украине!" на каждые 30 повторов», — рассказал автор идеи.

Представленная им модель сделана из алюминия, в будущем, отметил Турко, планируется изготовлять традиционные чугунные гири с «умной» начинкой, весом от 4 до 42 кг.