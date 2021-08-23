Украина отмечает в эти дни 30-летие независимости. К юбилейной дате власти решили оснастить каждый регион страны самым большим флагом, не отстают и рядовые местные умельцы, которые ставят разнообразные рекорды, например недавно на одном из полей был выложен самый большой герб Украины, а также сооружен самый большой флаг из стогов сена.
Свой вклад в празднование юбилея решил внести и винницкий тяжелоатлет Турко, который оснастил рядовой спортивный снаряд искусственным интеллектом.
«Это первая в мире спортивная гиря, в которую встроен искусственный интеллект. Ко Дню Независимости мы специально сделали прошивку, которая может говорить "Слава Украине!" на каждые 30 повторов», — рассказал автор идеи.
Представленная им модель сделана из алюминия, в будущем, отметил Турко, планируется изготовлять традиционные чугунные гири с «умной» начинкой, весом от 4 до 42 кг.