«Я считаю, что это несправедливо, когда в Липецкой области простаивают заводы и фабрики, как, например, липецкая фабрика Roshen. Она должна получить нового собственника и работать на благо региона», — подчеркнул Фомин.
Он напомнил, что ранее Порошенко неоднократно позволял себе оскорбительные высказывания в адрес России, что не мешало ему зарабатывать деньги в РФ и при этом блокировать российские активы на территории Украины.
При этом в 2018 году фабрика Roshen уплатила только страховых взносов на сотни миллионов рублей, а средняя зарплата составляла 45-50 тыс. рублей, что не мало для Липецкой области.
«Кому помешают на 100% российские конфеты от российского производителя? А налоговые отчисления? Справедливо же!» — отмечает Фомин.