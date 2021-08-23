Расположенная в Липецкой области кондитерская фабрика «Рошен», принадлежащая бывшему президенту Украины Петру Порошенко, должна работать на благо России, сказал кандидат в депутаты от партии «Справедливая Россия - За правду» Александр Фомин в своем предвыборном ролике, опубликованном в Telegram политика 23 августа

«Я считаю, что это несправедливо, когда в Липецкой области простаивают заводы и фабрики, как, например, липецкая фабрика Roshen. Она должна получить нового собственника и работать на благо региона», — подчеркнул Фомин.

Как Порошенко зарабатывает в России, когда украинский бизнес разоряется © Виталий Подвицкий

При этом в 2018 году фабрика Roshen уплатила только страховых взносов на сотни миллионов рублей, а средняя зарплата составляла 45-50 тыс. рублей, что не мало для Липецкой области.

«Кому помешают на 100% российские конфеты от российского производителя? А налоговые отчисления? Справедливо же!» — отмечает Фомин.