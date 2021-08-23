Telegram-канал Klymenko Time 23 августа опубликовал фото президента Украины Владимира Зеленского в окружении премьер-министра страны Дениса Шмыгаля и председателя Евросовета Шарля Мишеля. Шутливые комментарии под постом продолжают публиковать подписчики канала

Дело в том, что Денис Шмыгаль и Шарль Мишель очень похожи внешне, на что уже обращали внимание некоторое время назад во время визита бельгийца в Киев. «Кому что, а этому бы только видосики»: Зеленский разозлил украинцев своим челленджем © Facebook, zelenskiy95

«Вова (Зеленский. — Ред.) загадуй желание скорей!!!», «Однояйцевые близнецы», «Шмыгаля клонировали. Один Шмыналь плохо, а два ещё хуже», «Годный косплэй», «Русофобов клонируют, штоле?», «И умом они похожи», «Они галстуки разные надели, чтобы не перепутать», — пишут пользователи.

Ранее Зеленскому досталось от украинцев за любовь к записи видеороликов на фоне непростой ситуации в стране.