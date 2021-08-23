«Руководить может только в семье»: астролог рассказал о перспективах Марины Порошенко в политике
«Руководить может только в семье»: астролог рассказал о перспективах Марины Порошенко в политике
© Facebook, PoroshenkoFoundation
Саммит первых леди и джентельменов, по задумке организаторов, должен объединить супругов лидеров разных стран мира для обмена опытом и привлечения внимания к гуманитарным вопросам. Открываться саммит должна супруга нынешнего президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская

Отмечается, что Марина Порошенко пришла на саммит в строгом темно-синем брючном костюме и бежевых туфлях.

Ранее Зеленская признавалась, что никак не контактирует со своей предшественницей в качестве первой леди Украины. 

Марина Порошенко — действующий депутат Киевского городского совета от партии своего мужа «Европейская солидарность».