Саммит первых леди и джентельменов, по задумке организаторов, должен объединить супругов лидеров разных стран мира для обмена опытом и привлечения внимания к гуманитарным вопросам. Открываться саммит должна супруга нынешнего президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская.
Отмечается, что Марина Порошенко пришла на саммит в строгом темно-синем брючном костюме и бежевых туфлях.
Ранее Зеленская признавалась, что никак не контактирует со своей предшественницей в качестве первой леди Украины.
Марина Порошенко — действующий депутат Киевского городского совета от партии своего мужа «Европейская солидарность».