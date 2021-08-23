Супруга пятого президента Украины Петра Порошенко Марина Порошенко примет участие в работе так называемого саммита первых леди и джентельменов, открытие которого состоялось 23 августа в Киеве, передает kp.ua

«Руководить может только в семье»: астролог рассказал о перспективах Марины Порошенко в политике © Facebook, PoroshenkoFoundation Елена Зеленская. Отмечается, что Марина Порошенко пришла на саммит в строгом темно-синем брючном костюме и бежевых туфлях. Ранее Зеленская признавалась, что никак не контактирует со своей предшественницей в качестве первой леди Украины. Марина Порошенко — действующий депутат Киевского городского совета от партии своего мужа «Европейская солидарность».