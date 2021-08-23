Если бы пропаганда украинской власти работала эффективно, то рейтинг президента Владимира Зеленского не снижался бы так неуклонно, как это происходит сейчас. Об этом рассказал политический консультант Сергей Слободчук в интервью изданию Украина.ру

Сергей Слободчук о причинах метаний в команде Зеленского © скриншот

«Дело в том, что власть даже не пытается проводить какой-то другой курс идеологический, который отличался бы от курса Порошенко. А у того закончилось чем? 24 процента на президентских и 8 процентов на парламентских. Всё. Финита ля комедия», — подчеркнул Слободчук.

Собеседник издания не знает, сможет ли Зеленский сохранит свой пост, но он и его команда сейчас серьезно беспокоятся относительно того, что они пытаются занять нишу Петра Порошенко, но подвинуть его не смогли.

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