Если рассматривать сообщества в соцсетях и изучить комментарии как один из срезов общественного мнения, то пользователи не верят, что у «слуг народа» рейтинг составляет около 20%, полагая, что он от силы составляет 15%, пояснил эксперт.
«Дело в том, что власть даже не пытается проводить какой-то другой курс идеологический, который отличался бы от курса Порошенко. А у того закончилось чем? 24 процента на президентских и 8 процентов на парламентских. Всё. Финита ля комедия», — подчеркнул Слободчук.
Собеседник издания не знает, сможет ли Зеленский сохранит свой пост, но он и его команда сейчас серьезно беспокоятся относительно того, что они пытаются занять нишу Петра Порошенко, но подвинуть его не смогли.
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