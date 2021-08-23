Пресс-служба «Ростелекома» 23 августа прокомментировала РИА Новости санкции, введенные Украиной против компании

В воскресенье, 22 августа президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против ряда российских физических и юридических лиц. Среди них — крупнейший в РФ интегрированный провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком».

«На деятельности компании эти действия не скажутся, так как у нас нет абонентов в этой стране», — заявили в компании.

Блогер Шарий о санкциях Зеленского против него и конфликте с Гужвой © Facebook, Анатолий Шарий

Также были введены санкции против известного украинского блога Анатолия Шария, его родственников, а также против интернет-издания Strana.ua и его главреда Игоря Гужвы.

Украинская оппозиция, а также независимые эксперты назвали такой шаг актом цензуры и ударом по свободе слова на Украине.