В воскресенье, 22 августа президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против ряда российских физических и юридических лиц. Среди них — крупнейший в РФ интегрированный провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком».
«На деятельности компании эти действия не скажутся, так как у нас нет абонентов в этой стране», — заявили в компании.
Ранее Зеленский ввел санкции также против ряда российских СМИ, в числе которых «Московский комсомолец», ANNA-News и др.
Также были введены санкции против известного украинского блога Анатолия Шария, его родственников, а также против интернет-издания Strana.ua и его главреда Игоря Гужвы.
Украинская оппозиция, а также независимые эксперты назвали такой шаг актом цензуры и ударом по свободе слова на Украине.