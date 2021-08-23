Украинская власть продвигает такие идеи, что президент Владимир Зеленский искренне хотел бы изменить ситуацию в стране, а ему воплотить в жизнь его идеи не дают. И в определенных случаях это работает. Об этом рассказал политический консультант Сергей Слободчук в интервью изданию Украина.ру

Сергей Слободчук о причинах метаний в команде Зеленского © скриншот

Другими словами, всё народу преподносится в терминах «перемога» (победа. — Ред.) и «зрада» (измена. — Ред.): когда МВФ Украине два с половиной миллиарда долларов — это наша перемога, хотя на самом деле в этом случае МВФ просто раздаёт деньги по списку, уточнил Слободчук.

«Вот такую продвигают связку: если победа, то это Зеленский, а если неудача, например, с «Северным потоком-2», то тут уже «измена», тут Меркель виновата, тут коварный Путин, тут все другие виноваты, но только не Зеленский и его «слуги». Не глава государства, у которого мегаполномочия, как в суперпрезидентской республике, полномочия, которых и близко не было у Кучмы», — добавил политтехнолог.

Зеленский сегодня обладает всей полнотой власти, которой не было ни у кого из его предшественников, поэтому его бездействие не имеет оправданий, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.