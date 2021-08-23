Агента украинских спецслужб задержали в Туле с поличным. Он пытался вербовать работников предприятий по изготовлению оружия для сбора секретных сведений. Такую информацию распространил Центр общественных связей ФСБ РФ, на который 23 августа ссылается РИА Новости

Агенты СБУ, СВР и ГУР в России. Как в РФ борются с украинскими шпионами © ФСБ РФ / ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

Отмечается, что он пытался завербовать работников оружейных предприятий, которые имели необходимый доступ к секретным сведениям в области разработки новейших образцов стрелкового вооружения.

Возбуждено дело по статье «Шпионаж».

В июне этого года ФСБ задержала агента спецслужб Украины Алексея Семеняка. Тогда сообщалось, что он оказывал содействие Службе безопасности Украины (СБУ) в «нанесении ущерба безопасности РФ». Семеняка выслали за пределы России и запретили ему въезд в страну на 25 лет. СБУ в ответ заявила, что этот человек якобы не имеет никакого отношения к спецслужбе.