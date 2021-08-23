«В Туле задержан с поличным гражданин Украины, осуществлявший собирание сведений, составляющих государственную тайну в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним», — говорится в сообщении.
Отмечается, что он пытался завербовать работников оружейных предприятий, которые имели необходимый доступ к секретным сведениям в области разработки новейших образцов стрелкового вооружения.
Возбуждено дело по статье «Шпионаж».
В июне этого года ФСБ задержала агента спецслужб Украины Алексея Семеняка. Тогда сообщалось, что он оказывал содействие Службе безопасности Украины (СБУ) в «нанесении ущерба безопасности РФ». Семеняка выслали за пределы России и запретили ему въезд в страну на 25 лет. СБУ в ответ заявила, что этот человек якобы не имеет никакого отношения к спецслужбе.