Фактические «порохоботы», сидящие в Офисе президента Владимира Зеленского, действуют так же, как и при Петре Порошенко, делают информационные «вбросы», чтобы выпустить пар. Об этом рассказал политический консультант Сергей Слободчук в интервью изданию Украина.ру

Сергей Слободчук о причинах метаний в команде Зеленского © скриншот

«А Порошенко, как мы видели, зубами, рогами и когтями вцепился во власть. Так и сейчас: подождите, вот могут быть досрочные выборы… Явный вброс», — подчеркнул Слободчук.

Ни у одного из украинских президентов не было столько власти, сколько есть у Владимира Зеленского. Что бы кто ни говорил, но ему совершенно незачем распускать парламент и идти на досрочные выборы, заключил собеседник издания.

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