При Порошенко точно так же Администрация президента запускала фейки, будто бы предыдущий президент не собирается идти на второй срок и что якобы на Банковой ищут преемника, напомнил эксперт.
«А Порошенко, как мы видели, зубами, рогами и когтями вцепился во власть. Так и сейчас: подождите, вот могут быть досрочные выборы… Явный вброс», — подчеркнул Слободчук.
Ни у одного из украинских президентов не было столько власти, сколько есть у Владимира Зеленского. Что бы кто ни говорил, но ему совершенно незачем распускать парламент и идти на досрочные выборы, заключил собеседник издания.
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