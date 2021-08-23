Несколько человек устроили 23 августа акцию возле российского посольства в Киеве. Она приурочена ко Дню государственного флага Украины. Видео с мероприятия опубликовал Telegram-канал РИА Новости

«День удался»: губернатор Херсонской области ответил на критику после обрушения флагштока © apnews.com.ua

Откуда взялось число 15 тысяч — не уточняется. По оценкам ООН, на июль этого года жертвами боевых действий на востоке Украины являются от 13,2 до 13,4 тысяч человек.

Боевые действия в Донбассе были начаты Украиной в ответ на создание народных республик Донецка и Луганска, не принявших государственный переворот в Киеве в 2014 году. На сегодняшний день, не смотря на перемирие, украинская армия продолжает периодические обстрелы территории ДНР и ЛНР, от огня ВСУ продолжают гибнуть мирные жители республик.