«Несколько человек принесли 150 желто-синих флажков — по задумке организаторов в память о "15 тысячах погибших украинцев в Донбассе"», — говорится в публикации.
Откуда взялось число 15 тысяч — не уточняется. По оценкам ООН, на июль этого года жертвами боевых действий на востоке Украины являются от 13,2 до 13,4 тысяч человек.
Боевые действия в Донбассе были начаты Украиной в ответ на создание народных республик Донецка и Луганска, не принявших государственный переворот в Киеве в 2014 году. На сегодняшний день, не смотря на перемирие, украинская армия продолжает периодические обстрелы территории ДНР и ЛНР, от огня ВСУ продолжают гибнуть мирные жители республик.