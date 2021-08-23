Участники так называемой антитеррористической операции в Донбассе (АТО) утром в понедельник, 23 августа собрались на трассе около села Марьяновки Черкасской области, куда в этот день должен прибыть президент Украины Владимир Зеленский. Однако акция бывших военнослужащих пошла не по плану. Детали приводит Telegram-канал PavlovskyNEWS

На Украине продолжаются торжества по случаю 30-летия независимости. В рамках юбилея в каждом регионе должны были построить самый высокий флагшток с национальным флагом. На открытие такого сооружения в Черкасской области, в месте, которое считается географическим центром Украины, и ожидают визит Зеленского.

Участники АТО решили встретить кортеж президента, когда он будет въезжать в населенный пункт. Для того, чтобы вопросы и требования митингующих были услышаны, они попытались установить звукоусиливающую аппаратуру, что не понравилось присутствовавшим на месте правоохранителям. Второй пошел? В Ужгороде опасно покосился флагшток ко Дню независимости © telegraf.com.ua

«Полиция внезапно пошла в атаку на людей, желающих задать вопросы Зеленскому. Потасовка длилась недолго. Колонки были повалены. Сейчас ветераны заблокированы полицией посреди трассы», — сказано в сообщении.

Какие требования участники АТО собирались выдвинуть главе государства не уточняется.

Ранее идея установить самые высокие флаги Украины окончилась скандалом в Херсоне, там данный флагшток рухнул на припаркованный рядом автомобиль.

Как пишет PavlovskyNEWS, установка подобного флага в Черкасской области, где произошли столкновения атошников с полицией, обошлась в 24 млн гривен (66,7 млн рублей).