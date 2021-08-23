Польша времен Пилсудского и гитлеровская Германия были двумя государствами, у которых никаких идейных разногласий между собой не было. Об этом рассказал глава Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Алексей Кочетков в эфире ютуб-канала Украина.ру

Не только реституции. Алексей Кочетков о конфликте Польши и Израиля © РИА Новости, Нина Зотина Анджей Дуда подписал закон о реституциях. В соответствии с документом, решение, в результате которого имущество, которое у кого-то было конфисковано по той или иной причине, может быть оспорено в судебном порядке в течение 30 лет. Таким образом, польские граждане еврейского происхождения, которые лишились своей собственности во время Второй Мировой войны во время немецкой оккупации, не смогут его больше возвратить. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, потребовал изменить ныне действующее польское законодательство, так как это ущемляет интересы жертв Холокоста.

Эксперт напомнил, что первый пакт о ненападении и первый договор о взаимной помощи с гитлеровской Германией 26 января 1934 года, заключила именно Польша, и что в Польше, как и в Германии была очень популярна расовая теория, с некоторыми поправками.

«В 1939 году, когда немцы присоединили Польшу, часть присоединили, часть сделали генерал-губернаторством, в Кракове, на могиле Пилсудского был установлен немецкий почетный караул. Это вопрос о том, а была ли вообще расовая теория в отношении поляков, она работала, или нет?», — подчеркнул Кочетков.

Политолог также отметил, что в то время был введен фолькс-лист для поляков, по которому в зависимости от категорий определялось какие поляки, по какой очередности, на каком основании могут получать гражданство Рейха.

Учитывая сколько вообще было польского населения, то по уровню коллаборационизма поляки опережают практически все народы Центральной Европы, заключил собеседник издания.

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