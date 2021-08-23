Россия вместе с союзниками по ОДКБ и партнёрами по ШОС предпримет всё необходимое, чтобы не допустить расползания исламского радикализма и особенно инфильтрации террористических группировок в страны Центральной Азии, граничащие с Афганистаном. Об этом рассказал политик и политолог Сергей Станкевич в интервью изданию Украина.ру

Сергей Станкевич: кто он © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

«После захвата власти «Талибаном» какой-то немедленной и прямой угрозы для России не возникло. Но хлопот прибавилось. Нужен постоянный и очень плотный мониторинг ситуации как в самом Афганистане, так и во всём регионе Центральной Азии, чтобы отследить возможные угрозы в их зародыше», — рассуждает Станкевич.

Собеседник издания добавил, что гуманитарная катастрофа, происходящая сейчас в Афганистане на глазах всего мира, надолго станет предостережением для всех, кто рассчитывает делать серьёзные политические, карьерные и просто житейские ставки на проекты, продвигаемые США в странах-клиентах.

Полностью интервью можно прочитать здесь.