Эксперт считает, что в Афганистане в ближайшее время произойдёт реставрация исламистского режима в более или менее жёстком формате, несмотря на успокоительные заявления запрещенной в России террористической группировки «Талибан».
«После захвата власти «Талибаном» какой-то немедленной и прямой угрозы для России не возникло. Но хлопот прибавилось. Нужен постоянный и очень плотный мониторинг ситуации как в самом Афганистане, так и во всём регионе Центральной Азии, чтобы отследить возможные угрозы в их зародыше», — рассуждает Станкевич.
Собеседник издания добавил, что гуманитарная катастрофа, происходящая сейчас в Афганистане на глазах всего мира, надолго станет предостережением для всех, кто рассчитывает делать серьёзные политические, карьерные и просто житейские ставки на проекты, продвигаемые США в странах-клиентах.
Полностью интервью можно прочитать здесь.