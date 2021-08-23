В Польше сейчас сильны ностальгические чувства по временам Пилсудского, когда Варшава действительно была серьезным европейским игроком. Об этом рассказал глава Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Алексей Кочетков в эфире ютуб-канала Украина.ру

Алексей Кочетков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Анджей Дуда подписал закон о реституциях. В соответствии с документом, решение, в результате которого имущество, которое у кого-то было конфисковано по той или иной причине, может быть оспорено в судебном порядке в течение 30 лет. Таким образом, польские граждане еврейского происхождения, которые лишились своей собственности во время Второй Мировой войны во время немецкой оккупации, не смогут его больше возвратить. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, потребовал изменить ныне действующее польское законодательство, так как это ущемляет интересы жертв Холокоста.

Эксперт отметил, что та Польша Пилсудского умудрилась откусить от всех соседей серьезные куски, то есть, по сути ограбила всех, начиная от немцев, австрийцев, литовцев, чехов, и самое главное — от Советского Союза откусила очень большой кусок по Рижскому мирному договору.

«Отобрала у Советов часть Украины и всю Западную Беларусь. И соответственно, поляки в своих мечтах рисуют эту вторую республику, как такое идеальное польское государство, в котором полякам, и всем остальным тоже жилось очень хорошо. На самом деле все это не так», — указал Кочетков.

Польша Пилсудского была квазифашистским государством в прямом смысле этого слова, и антисемитизм той довоенной Польши был частью государственной политики и идеологии, подчеркнул политолог.

У нас мало кто об этом знает и говорит, но в Польше, как и в Германии была очень популярна расовая теория, с некоторыми поправками. И Поляки до 1938 года жили с гитлеровской Германией душа в душу, заключил собеседник издания.

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