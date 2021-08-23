Эксперт уточнил, что львиная доля этой границы проходит по берегам реки Пяндж, и охрану этой границы более десяти лет осуществляли российские пограничники, которым удалось в тяжелейших боях, ценой немалых потерь отразить два крупных наступления исламских экстремистов в 1993 и 2003 годах, не считая многих сотен мелких провокаций.
«В 2005 году Пограничная группа Российской Федерации по инициативе Душанбе была выведена из Таджикистана, там остались только российские советники. Сохраняется также 201-я военная база Российской Федерации, которая прикрывает подступы к столице страны Душанбе. Последнее обстоятельство совсем не лишнее: от погранперехода «Пяндж» до столицы Душанбе всего 170 км, это около трех часов езды на военной технике», — указал Станкевич.
По его словам, Таджикистану необходимо значительно усилить защиту границы и страны в целом, так как ежедневно границу страны пересекают сотни солдат бывшей правительственной армии.
Впрочем, Таджикистан уже тесно взаимодействует в этих вопросах с ОДКБ и руководством России, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.