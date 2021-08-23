Для постсоветской Центральной Азии резкие перемены в Афганистане — повод для обоснованной тревоги. В первую очередь следует быть настороже Таджикистану, у которого самая протяжённая граница с Афганистаном (1344 км). Об этом рассказал политик и политолог Сергей Станкевич в интервью изданию Украина.ру

Сергей Станкевич: кто он © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

«В 2005 году Пограничная группа Российской Федерации по инициативе Душанбе была выведена из Таджикистана, там остались только российские советники. Сохраняется также 201-я военная база Российской Федерации, которая прикрывает подступы к столице страны Душанбе. Последнее обстоятельство совсем не лишнее: от погранперехода «Пяндж» до столицы Душанбе всего 170 км, это около трех часов езды на военной технике», — указал Станкевич.

По его словам, Таджикистану необходимо значительно усилить защиту границы и страны в целом, так как ежедневно границу страны пересекают сотни солдат бывшей правительственной армии.

Впрочем, Таджикистан уже тесно взаимодействует в этих вопросах с ОДКБ и руководством России, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.