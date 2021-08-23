Поляки не испытывают теплых чувств ни к кому из своих соседей. Нет примера, чтобы у них не было претензий к кому-то из тех, с кем они граничат. Об этом рассказал глава Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Алексей Кочетков в эфире ютуб-канала Украина.ру

Алексей Кочетков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Анджей Дуда подписал закон о реституциях. В соответствии с документом, решение, в результате которого имущество, которое у кого-то было конфисковано по той или иной причине, может быть оспорено в судебном порядке в течение 30 лет. Таким образом, польские граждане еврейского происхождения, которые лишились своей собственности во время Второй Мировой войны во время немецкой оккупации, не смогут его больше возвратить. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, потребовал изменить ныне действующее польское законодательство, так как это ущемляет интересы жертв Холокоста.

Эксперт отметил, что поляки до сих пор выясняют отношения со словаками — кто на кого напал, кто какой агрессор.

«У меня в библиотеке есть даже книги с польскими претензиями к Словакии, когда Словакия в 1939 году, будучи союзницей гитлеровской Германии, также вводила свои войска на территорию Польши, и забирала то, что поляки, соответственно, вместе с гитлеровской Германией отобрали у неё в 1938 году. То есть, такие сложные отношения. К немцам, как и к русским, они тоже понятно тёплых чувств особо не испытывают. К литовцам само собой. «Вильно — польске място», это лозунг такой, который звучит всё громче и громче», — подчеркнул Кочетков.

Собеседник издания добавил, что польский антисемитизм, так же, как и польская русофобия неисчерпаемы, потому как это часть польской самоидентичности.