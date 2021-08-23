Отдав на откуп националистам идеологию и гуманитарную сферу, Виктор Янукович считал, что ростом экономики и благополучия можно решить все проблемы и расположить к себе народ. Но он жестоко ошибся и до сих пор этого не понял. Об этом рассказал представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник в интервью изданию Украина.ру

Родион Мирошник: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Виктор Янукович, который был вынужден покинуть страну после государственного переворота 2014 года, выступил с обращением к соотечественникам по случаю 30-летней годовщины независимости страны. По его мнению, главной ошибкой в тридцатилетней истории Украины было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней.

В 2004-м и 2013-м Украина демонстрировала лучшие экономические показатели, но они закончились майданами и госпереворотом, напомнил эксперт.

«А сам Янукович испугался тех, кто на него наседал, и предал тех, кто за него голосовал, поэтому вряд ли его воззвание найдёт отклик среди украинцев, даже среди тех, которые так же, как и он, считают, что при Януковиче жить было лучше», — подчеркнул Мирошник.

Мнение Януковича, что на Украине ситуация изменится просто потому, что украинцы на следующих выборах проголосуют за людей, исповедующих другую идеологию, и они исправят ситуацию, наивно, уверен дипломат.

Все это свидетельствует о том, что Янукович не сделал никаких выводов ни из своего свержения, ни из госпереворота 2014 года, заключил собеседник издания.

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