Дагмар Миронова — урождённая Дагмар Вали Герта Вранке, родилась в 1955 году в ГДР. С 1981 по 1991 работала в МГУ имени М.В. Ломоносова, с 1991 года по 2002 год — научный сотрудник Фонда Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung), с 2008 года — доцент кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова.
Эксперт считает, что в случае с вандализмом стояла задача удовлетворить националистически настроенную часть населения, удовлетворить их чувства, вероятно, главное из которых чувство мести.
«Впрочем, мне довольно сложно понять, из каких соображений можно сносить такие памятники, но, вероятно, здесь действительно кроется что-то иррациональное, ведь идеология — это не только рациональное построение, это всё же штука, достаточно сильно замешанная на эмоциях», — рассуждает Миронова.
В Германии тоже есть неофашисты, и их немало, но не так уж и много, и исходя же из национальной идеологии и там, и там, безусловно, даже сама мысль подобного рода не допускается, заключила собеседница издания.
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