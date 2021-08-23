Уничтожение Монумента Славы во Львове было направлено против прошлого и против России. Это не месть Киева за «Северный поток-2». «Северный поток-2» в данном случае вообще ни при чём. Об этом рассказала доцент МГУ Дагмар Миронова в интервью изданию Украина.ру

Дагмар Миронова: Патриотизм немцев нацелен на будущее, а россиян — на прошлые победы © old.polit.msu.ru

Эксперт считает, что в случае с вандализмом стояла задача удовлетворить националистически настроенную часть населения, удовлетворить их чувства, вероятно, главное из которых чувство мести.

«Впрочем, мне довольно сложно понять, из каких соображений можно сносить такие памятники, но, вероятно, здесь действительно кроется что-то иррациональное, ведь идеология — это не только рациональное построение, это всё же штука, достаточно сильно замешанная на эмоциях», — рассуждает Миронова.

В Германии тоже есть неофашисты, и их немало, но не так уж и много, и исходя же из национальной идеологии и там, и там, безусловно, даже сама мысль подобного рода не допускается, заключила собеседница издания.

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