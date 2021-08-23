В ближайшее время Украина будет вечно присутствующей проблемой для России и русской жизни в целом. Главный вопрос в том, сможет ли Россия адекватно оценить эту проблему. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

До недавнего времени это было большой проблемой, поскольку была неверна сама позиция Москвы о дружбе и братстве славянских народов, которая означала принципиальный отказ подходить к украинскому вопросу с точки зрения русских интересов, уточнил эксперт.

«Но теперь взгляд российских политиков на украинскую проблему меняется. Статья Путина стала в этом отношении переломным моментом. Она означает отказ от «братского» подхода в пользу русского взгляда на этот вопрос как на сепаратистское антирусское движение внутри одного народа. Если такая точка зрения победит, это сильнейшим образом изменит российский взгляд на украинский вопрос. Он станет более адекватным и более эффективным», — считает Неменский.

Пока же хочется надеяться, что Россия не будет возвращаться к политике помощи Украине по созданию в ней единой независимой нации, и что Россия за последние годы увидела достаточно, чтобы понять, что помогать Украине не стоит, заключил собеседник издания.

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