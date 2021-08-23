Принято считать, что независимая Украина будет всегда представлять угрозу для России, но при этом в России не рассматривается военный сценарий и нет желания наводить порядок на территории Украины и нести за нее ответственность.
До недавнего времени это было большой проблемой, поскольку была неверна сама позиция Москвы о дружбе и братстве славянских народов, которая означала принципиальный отказ подходить к украинскому вопросу с точки зрения русских интересов, уточнил эксперт.
«Но теперь взгляд российских политиков на украинскую проблему меняется. Статья Путина стала в этом отношении переломным моментом. Она означает отказ от «братского» подхода в пользу русского взгляда на этот вопрос как на сепаратистское антирусское движение внутри одного народа. Если такая точка зрения победит, это сильнейшим образом изменит российский взгляд на украинский вопрос. Он станет более адекватным и более эффективным», — считает Неменский.
Пока же хочется надеяться, что Россия не будет возвращаться к политике помощи Украине по созданию в ней единой независимой нации, и что Россия за последние годы увидела достаточно, чтобы понять, что помогать Украине не стоит, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.