Теоретически приход Евгения Юрченко в Донбасс мог бы повлиять на социально экономическую ситуацию в ДНР/ЛНР. Старая система хотя и работала, но работала плохо. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Евгений Юрченко: первое впечатление от нового главного инвестора ДНР и ЛНР © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк Сергея Курченко и ВТС («Внешторгсервис»), который СМИ связывают с его именем, с донецкими металлургическими и коксохимическими предприятиями, теперь будет работать российский бизнесмен Евгений Юрченко.

«Теоретически это могло бы повлиять на ситуацию. Старая система хотя и работала, но работала плохо. Уровень жизни в республиках, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Пока я слышал больше негативных отзывов о том, что происходит в этой сфере, но окончательно подводить итоги еще рано», — считает эксперт.

Если говорить об Украине, то в ближайшее время она будет вечно присутствующей проблемой для России и русской жизни в целом. Главный вопрос в том, сможет ли Россия адекватно оценить эту проблему, рассуждает Неменский.

Но пока что это еще вопрос будущего. Пока же хочется надеяться, что Россия не будет возвращаться к политике помощи Украине по созданию в ней единой независимой нации, заключил собеседник издания.

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