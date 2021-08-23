Ситуация с выводом американских войск из Афганистана влияет на настроение украинского общества и правящих кругов. На фоне этого устраивать боевые действия в Донбассе было бы политически неразумно. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Кондолиза Райз ранее заявила, что вывод американских войск из Афганистана был слишком поспешным, и что в связи с этим необходимо дать сигнал Тайваню, Ираку и Украине.

Сейчас, когда Америка продемонстрировала всему миру, что она очень легко предает своих сторонников, общественная поддержка радикально проамериканского курса будет снижаться, и самоуверенности у украинских властей также поубавиться, считает эксперт.

«Посмотрите, как сильно повлияли эти события на настроения в политических кругах даже тех стран, которые являются членами ЕС и НАТО и позиционируют себя как главные союзники США в Европе (та же Польша). Что уж говорить об Украине, которая претендует лишь на статус основного союзника НАТО вне блока, который был предоставлен Афганистану еще в 2012 году. Но даже такой статус она не может в ближайшее время получить», — подчеркнул Неменский.

Другое дело, что там в Донбассе могут усилиться провокации в связи со сложным положением различных ультраправых движений, которым прежде покровительствовало МВД при Авакове. Речь идет прежде всего об «Азове», и которые пока что не встроены в новую политическую и финансовую систему, заключил собеседник издания.

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