Дагмар Миронова — урождённая Дагмар Вали Герта Вранке, родилась в 1955 году в ГДР. С 1981 по 1991 работала в МГУ имени М.В. Ломоносова, с 1991 года по 2002 год — научный сотрудник Фонда Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung), с 2008 года — доцент кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова.
Такая перевёрнутая оптика в истории иногда встречается, но это не означает, что сама по себе историческая ценность — победа над фашизмом — каким-то образом от этого меняется. Это великий подвиг. Это великое спасение человечества. Это в общем-то понимает каждый здравомыслящий человек, подчеркнула эксперт.
«То, что памятники могут быть перенесены или передвинуты, то такие случаи были. Например, в Прибалтике их перенесли в какие-то музеи. Впрочем, я вам могу сказать, что в Дрездене памятник, который стоял на Albertplatz, тоже был перенесён в музей вооружённых сил, но, правда, его перенесли не потому, что к нему были какие-то претензии, перенос был связан с восстановлением исторического облика этой площади», — указала Миронова.
Собеседница издания добавила, в Германии что само отношение к героям и отношение к освобождению не изменились за эти годы, и что чувство благодарности, чувство признания героизма, признания того, что это просто было спасением человечества, в Германии по-прежнему остается.
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