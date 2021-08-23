На Украине пышным цветом расцвёл национализм, в официальной идеологии поменялись ценности, бандеровцы стали героями, а те, кто защитил и освободил город или страну, превратились в оккупантов. Об этом рассказала доцент МГУ Дагмар Миронова в интервью изданию Украина.ру

Дагмар Миронова: Патриотизм немцев нацелен на будущее, а россиян — на прошлые победы © old.polit.msu.ru

Такая перевёрнутая оптика в истории иногда встречается, но это не означает, что сама по себе историческая ценность — победа над фашизмом — каким-то образом от этого меняется. Это великий подвиг. Это великое спасение человечества. Это в общем-то понимает каждый здравомыслящий человек, подчеркнула эксперт.

«То, что памятники могут быть перенесены или передвинуты, то такие случаи были. Например, в Прибалтике их перенесли в какие-то музеи. Впрочем, я вам могу сказать, что в Дрездене памятник, который стоял на Albertplatz, тоже был перенесён в музей вооружённых сил, но, правда, его перенесли не потому, что к нему были какие-то претензии, перенос был связан с восстановлением исторического облика этой площади», — указала Миронова.

Собеседница издания добавила, в Германии что само отношение к героям и отношение к освобождению не изменились за эти годы, и что чувство благодарности, чувство признания героизма, признания того, что это просто было спасением человечества, в Германии по-прежнему остается.

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