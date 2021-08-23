При всех минусах Нормандского формата и Минских соглашений, альтернативой им является война в Донбассе. На них согласились все стороны, включая и Украину. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Лидеры государств обсудили ряд важных вопросов, а затем пообщались с журналистами. До этого, в пятницу в Москве прошли переговоры между Меркель и Путиным.

Украина, несмотря на то, что подписала все документы, включая формулу Штайнмайера, но потом или под давлением американцев, или сама решила, что она подписали капитуляцию, поэтому эти соглашения выполнять не будет, пояснил эксперт.

«Меркель это начинает понимать, но она должна делать все, чтобы спасти свое детище — Минские соглашения. А что она скажет? Что я все эти годы зря ездила в Париж или в Москву. Свое канцлерство признать несостоятельным для истории никто позволить не может. Так что она до конца будет делать вид, что борется за реализацию Минских соглашений», — считает Рар.

Поэтому Меркель будет нажимать на украинскую сторону, чтобы она хотя бы в устной форме, что Минские соглашения будут продолжаться и будет давить на Зеленского с тем, чтобы Украина ни в коем случае не выходила из Минских соглашений, не винила все время Россию, а сделала бы последние усилия, заключил собеседник издания.

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