Пример Белоруссии показывает, что если есть разумное стремление в максимальной степени взаимодействовать с Россией, которая к тому же состоит из «одного народа», то тогда возможно существование даже такого непросто скроенного государства, как Украина. Об этом рассказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: Владимир Жарихин про обращение Януковича к соотечественникам © РИА Новости, Владимир Трефилов Виктор Янукович, который был вынужден покинуть страну после государственного переворота 2014 года, выступил с обращением к соотечественникам по случаю 30-летней годовщины независимости страны. По его мнению, главной ошибкой в тридцатилетней истории Украины было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней.

Но попытка создать антироссийское и моноэтническое государство (состоящее непонятно из какого этноса) приводит к тому, что это государство может существовать только за счет внешней подпитки, подчеркнул эксперт.

«Как только конъюнктура слегка изменится, то будет если не как в Афганистане, то очень похоже», — уверен Жарихин.

Собеседник издания добавил, что согласен со всем, что сказал Янукович в своем обращении, но в этом заявлении не достает одного пункта — об ответственности Януковича и его окружения за то, что произошло.

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