Ранее четвертый президент Украины Виктор Янукович, который был вынужден покинуть страну после государственного переворота 2014 года, выступил с обращением к соотечественникам по случаю 30-летней годовщины независимости страны. По его мнению, главной ошибкой в тридцатилетней истории Украины было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней.
Но попытка создать антироссийское и моноэтническое государство (состоящее непонятно из какого этноса) приводит к тому, что это государство может существовать только за счет внешней подпитки, подчеркнул эксперт.
«Как только конъюнктура слегка изменится, то будет если не как в Афганистане, то очень похоже», — уверен Жарихин.
Собеседник издания добавил, что согласен со всем, что сказал Янукович в своем обращении, но в этом заявлении не достает одного пункта — об ответственности Януковича и его окружения за то, что произошло.
Полностью интервью можно прочитать здесь.