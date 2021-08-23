Виктор Янукович хочет активизировать пророссийские настроения и предложить прорусский вектор на случай тех неприятностей, которые ожидают Украину в этом сезоне в связи с ухудшением социально-экономической обстановки. Об этом рассказал политолог Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР Виктор Янукович, который был вынужден покинуть страну после государственного переворота 2014 года, выступил с обращением к соотечественникам по случаю 30-летней годовщины независимости страны. По его мнению, главной ошибкой в тридцатилетней истории Украины было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней.

Мы можем увидеть если не ренессанс, то серьезное оживление пророссийских сил, которые должны показать, что дорога на Запад не привела ни к чему, кроме экономических проблем, а ориентация на Россию ряда отраслей хотя бы до 2013 года — путь к процветанию, считает эксперт.

«И вот Янукович как бы предлагает украинцам вспомнить 2013 год, когда доллар был по 8 гривен и страна по меркам постсоветского пространства была зажиточной и процветающей, и наладить отношения с Россией», — указал Зубец.

Так что заявление Януковича связано с этим осенне-зимним политическим сезоном, который на фоне крупных социально-экономических проблем будет весьма активен, заключил собеседник издания.

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