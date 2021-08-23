На десять или даже на сто украинцев обязательно найдется хотя бы один человек с принципиальной позицией, с идеологическими установками, который при этом имел бы практический опыт. Об этом рассказал экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру

Азаров объяснил, почему у Украины и стран бывшего СССР раньше было больше свободы, чем теперь © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Вот почему я говорю о необходимости создать политическую силу, партию, ведь главная задача партии — это подобрать кадры, подобрать людей, которые способны на уровне района возглавить район, на уровне области — возглавить область, на уровне отрасли — искать министров, на уровне государства — выдвигать премьер-министра или президента. Это же партийная задача, партии должны этих людей выдвинуть», — считает Азаров.

Надежда на создание такой политической силы есть, но ни в коем случае нельзя идти по пути создания бизнес-проекта, как это делается сейчас на Украине, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.