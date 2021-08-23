Виктор Янукович в значительной степени был автором разрыва с Россией. Он почему-то был абсолютно убежден, что он может маневрировать, брать деньги и у Москвы, и у Запада. Об этом рассказал политолог и экономист Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР Виктор Янукович, который был вынужден покинуть страну после государственного переворота 2014 года, выступил с обращением к соотечественникам по случаю 30-летней годовщины независимости страны. По его мнению, главной ошибкой в тридцатилетней истории Украины было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней.

Янукович был главным идеологом пути на Запад за счет России, и то, что он теперь называет разрыв отношений с Россией большой ошибкой, как раз-таки свидетельствует о его понимании, что сидеть на двух стульях можно лишь до определенного момента, но потом ты провалишься, пояснил эксперт.

«Плюс он хочет активизировать пророссийские настроения и предложить прорусский вектор на случай тех неприятностей, которые ожидают Украину в этом сезоне. Мы можем увидеть если не ренессанс, то серьезное оживление пророссийских сил, которые должны показать, что дорога на Запад не привела ни к чему, кроме экономических проблем, а ориентация на Россию ряда отраслей хотя бы до 2013 года — путь к процветанию», — указал Зубец.

Так что заявление Януковича связано с этим осенне-зимним политическим сезоном, который на фоне крупных социально-экономических проблем будет весьма активен, заключил собеседник издания.

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