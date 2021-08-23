То, что Виктор Медведчук подал иск в ЕСПЧ - правильная стратегия. Он будет фиксировать все нарушения и «подшивать» к делу. Поэтому чем больше судебных заседаний будет, тем лучше, это только на руку защите Медведчука. Об этом рассказал политтехнолог Сергей Слободчук в интервью изданию Украина.ру

Сергей Слободчук о причинах метаний в команде Зеленского © скриншот Виктора Медведчука к Украине. Он считает, что власть преследует его по политическим мотивам. Иск может быть рассмотрен «в ближайшее время в порядке приоритетного производства».

Можно провести аналогии с делом экс-президента Виктора Януковича, когда судебные заседания казались обывателю пустыми, но на самом деле адвокаты Януковича специально фиксировали все нарушения, чтобы затем подать в международные суды, и потом это позволило выиграть суды в Европе и снять санкции, пояснил эксперт.

«Наконец, давайте не забывать, что есть такой вид контратаки, как асимметричный ответ. Медведчук, кстати, в деле с «Кольчугами» в начале 2000-х показал, что он вполне владеет такими приёмами», — указал Слободчук.

То, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков несколько раз подчеркивал, что он голосовал против решения СНБО о санкциях, а секретарь СНБО Алексей Данилов, как сообщает РБК, требует теперь внедрить какой-нибудь механизм коллективной ответственности, потому что с юридической точки зрения сейчас за все подобные действия отвечают только Данилов и Зеленский, только подтверждают успешность защиты Медведчука, заключил собеседник издания.

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