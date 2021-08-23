Президент Украины Владимир Зеленский не задействовал против Петра Порошенко и 20% того арсенала, который применяют в войне против Виктора Медведчука. Поэтому многие избиратели Зеленского сейчас говорят, что чувствуют себя обманутыми. Об этом рассказал политтехнолог Сергей Слободчук в интервью изданию Украина.ру

Погребинский объяснил, каков на самом деле рейтинг у ОПЗЖ после ареста Медведчука © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Виктора Медведчука к Украине. Он считает, что власть преследует его по политическим мотивам. Иск может быть рассмотрен «в ближайшее время в порядке приоритетного производства».

Эксперт отметил, что преследование Медведчука можно сравнить с тем, как если бы уличные хулиганы подошли к дорогому «Мерседесу», разбили стекло, а потом убежали, но этот поступок не говорит об их силе и о том, что они стали круче хозяина «Мерседеса».

«И вот гопники стоят в подворотне, пьют пиво и лузгают семечки, а бумеранг уже летит… Причем очень примитивно думать, что владелец «Мерседеса» лично будет за ними бегать. Нет, искать гопников и наказывать будут специально обученные люди. То есть разбить-то окно они разбили и даже пива успели выпить, вот только расплачиваться будут до конца своей жизни», — указал Слободчук.

Если посмотреть глазами чиновника, то получается такая картина: это дело провальное и, кроме проблем, ничего не принесет исполнителям, а если исполнители по всей вертикали не верят в успех атаки, то это провал, заключил собеседник издания.

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