РФ действительно не имеет ресурсов для реанимации всего хозяйства Украины. В каком состоянии находится это хозяйство, видно на примере Крыма. Но Москве и не надо тянуть на себе всю Украину. Об этом рассказал публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Граждане Украины умеют работать не хуже остальных русских и могут собственноручно вытащить себя из той ямы, в которую их загнало стремление их руководства отделиться от остальной России, подчеркнул эксперт.

«Им нужно только вменяемое руководство. Это тоже довольно сложно. Значительная часть проблем Крыма обусловлена именно тем, что львиная доля тамошних руководителей воспитана в украинской управленческой традиции. Найти грамотных управленцев на Украине сложно», — сетует Вассерман.

Следовательно, придется присылать добровольцев из РФ. Может быть, поможет Белоруссия. Там управленческая традиция совершенно иная и, в некотором отношении более эффективна, чем в РФ, не говоря уже об Украине, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.