Есть доля правды в том, что украинский язык несколько искусственный, поскольку он плохо связан с народными говорами, за его основу был принят галицийский диалект, а в части лексики он сильно связан с польским и немецким языком. Об этом рассказал доктор филологических наук Александр Камчатнов в интервью изданию Украина.ру

Александр Камчатнов: Страх потерпеть культурное поражение вынуждает Киев внедрять украинский язык силовыми методами © flickr.com, Litinstitut Maxim Gorky

Поэтому даже те жители Украины, кто является украинофилом, должны осваивать его в процессе обучения, подчеркнул эксперт.

«Не может существовать литературный язык без великой литературы. Почему английский язык занимает такое огромное место? Потому что это язык Шекспира, Диккенса, Байрона, других выдающихся писателей. Вот что такое литературный язык — это язык, на котором была создана великая литература. Не только художественная, но и философская, политическая и т.д. То же самое можно сказать и о русском литературном языке — он велик, потому что существует великая русская литература. То же и о немецком языке можно сказать и о других великих литературных языках. Без литературы нет литературного языка. Без этого он всегда будет производить впечатление чего-то искусственного, насаждаемого путем насилия в головы людей», — уверен Камчатнов.

Для живущих на западе Украины освоить язык проще в силу его диалектной основы, и они могут его осваивать, но только не путем насилия над русским литературным языком, а путем свободного соревнования, считает специалист.

По-видимому, лишь неуверенность в себе, страх потерпеть культурное поражение вынуждает киевские власти прибегать к силовым методам решения языковой проблемы, заключил собеседник издания.

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