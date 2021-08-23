Если бы президент США Джо Байден был помоложе и поактивнее, он вполне мог бы уже потерять свой пост. Пока же его спасает именно игра в чудаковатого старичка, хотя, на самом деле, он далеко не прост. Об этом рассказал политтехнолог и философ Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Выдрин: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Если говорить о последствиях для США после вывода войск из Афганистана, то Штаты еще сильны, доллар еще мировая валюта, поэтому о панике, катастрофе говорить рановато, но страна однозначно не будет единоначальным мировым лидером, считает Выдрин.

Чем раньше США с этим смирится, тем с меньшими потрясениями «поменяет кожу»: пройдет полосу политических, этнических и климатических потрясений, смену элит и геополитических друзей и партнеров, заключил собеседник издания.

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