«Президент стар и пока еще суперстар. Парадоксально, но, будь он помоложе и поактивнее, уже бы мог потерять голову — из-за его спины выглядывают целых три «самки богомола». Пока же его спасает именно игра в чудаковатого старичка. Хотя он очень непрост», — пояснил эксперт.
Если говорить о последствиях для США после вывода войск из Афганистана, то Штаты еще сильны, доллар еще мировая валюта, поэтому о панике, катастрофе говорить рановато, но страна однозначно не будет единоначальным мировым лидером, считает Выдрин.
Чем раньше США с этим смирится, тем с меньшими потрясениями «поменяет кожу»: пройдет полосу политических, этнических и климатических потрясений, смену элит и геополитических друзей и партнеров, заключил собеседник издания.
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