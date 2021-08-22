Надо вспомнить важный момент, что первый пакт о ненападении и первый договор о взаимной помощи с гитлеровской Германией 26 января 1934 года, заключила именно Польша. Об этом рассказал глава Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Алексей Кочетков в эфире ютуб-канала Украина.ру

Алексей Кочетков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Анджей Дуда подписал закон о реституциях. В соответствии с документом, решение, в результате которого имущество, которое у кого-то было конфисковано по той или иной причине, может быть оспорено в судебном порядке в течение 30 лет. Таким образом, польские граждане еврейского происхождения, которые лишились своей собственности во время Второй Мировой войны во время немецкой оккупации, не смогут его больше возвратить. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, потребовал изменить ныне действующее польское законодательство, так как это ущемляет интересы жертв Холокоста.

Эксперт отметил, что в Германии очень любили и уважительно относились к маршалу Пилсудскому.

«1935 году, незадолго до смерти Пилсудского, в Польше был издан четырехтомник его избранных трудов, и он практически сразу был переведен на немецкий язык, издан достаточно большим тиражом, и предисловие к каждому отдельному тому написали самые на тот момент заметные деятелями германского государства и нацистской партии. К первому тому предисловие написал тогдашний премьер-министр Пруссии — Герман Геринг. Когда Пилсудский скончался в 1935 году, Гитлер лично пришел на его панихиду в посольство, фотографии сохранись», — указал Кочетков.

В 1939 году, когда немцы присоединили Польшу, часть присоединили, часть сделали генерал-губернаторством, в Кракове, на могиле Пилсудского был установлен немецкий почетный караул, это вопрос о том, а была ли вообще расовая теория в отношении поляков, она работала, или нет, заключил собеседник издания.

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