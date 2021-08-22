Узбекистану в связи с резкими переменами в Афганистане стоит подумать о возврате в состав ОДКБ, а также обсудить вопрос как минимум о совместном с Россией использовании авиабазы Карши-Ханабад. Об этом рассказал политик и политолог Сергей Станкевич в интервью изданию Украина.ру

Сергей Станкевич: кто он © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

«Между тем её возрождение способно в корне поменять всю стратегическую ситуацию в регионе», — подчеркнул Станкевич.

По его мнению, пора проявить себя и Шанхайской организации сотрудничества, отметившей в июне своё 20-летие, поскольку среди важнейших задач организации прямо указаны борьба с экстремизмом, терроризмом и наркотрафиком.

Собеседник издания добавил, что особенно полезным могло бы быть сотрудничество со стороны Китая и Пакистана.

Полностью интервью можно прочитать здесь.