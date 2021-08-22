Эксперт уточнил, что там в 2001-2005 годах находился американский контингент, а с тех пор база используется армией Узбекистана частично и нерегулярно.
«Между тем её возрождение способно в корне поменять всю стратегическую ситуацию в регионе», — подчеркнул Станкевич.
По его мнению, пора проявить себя и Шанхайской организации сотрудничества, отметившей в июне своё 20-летие, поскольку среди важнейших задач организации прямо указаны борьба с экстремизмом, терроризмом и наркотрафиком.
Собеседник издания добавил, что особенно полезным могло бы быть сотрудничество со стороны Китая и Пакистана.
Полностью интервью можно прочитать здесь.