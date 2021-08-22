Поляки не испытывают теплых чувств ни к кому из своих соседей, в том числе к литовцам. «Вильно — польске място», это лозунг такой, который звучит всё громче и громче. Об этом рассказал глава Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Алексей Кочетков в эфире ютуб-канала Украина.ру

Алексей Кочетков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Анджей Дуда подписал закон о реституциях. В соответствии с документом, решение, в результате которого имущество, которое у кого-то было конфисковано по той или иной причине, может быть оспорено в судебном порядке в течение 30 лет. Таким образом, польские граждане еврейского происхождения, которые лишились своей собственности во время Второй Мировой войны во время немецкой оккупации, не смогут его больше возвратить. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, потребовал изменить ныне действующее польское законодательство, так как это ущемляет интересы жертв Холокоста.

Эксперт считает, что сантиментов по отношению к Вильно в Польше гораздо больше, чем в отношении Львова.

«Хотя и Львов тоже «польске място», но к Вильно они испытывают гораздо более серьезные ностальгические чувства. И плюс там осталось польское меньшинство. В Литве поляков больше, чем во Львове, и вообще в Галичине», — указал Кочетков.

Собеседник издания добавил, что в Польше сейчас сильны ностальгические чувства по временам Пилсудского, когда Варшава по сути ограбила всех, начиная от немцев, австрийцев, литовцев, чехов, и заканчивая Советским Союзом.