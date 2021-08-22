Ранее четвертый президент Украины Виктор Янукович, который был вынужден покинуть страну после государственного переворота 2014 года, выступил с обращением к соотечественникам по случаю 30-летней годовщины независимости страны. По его мнению, главной ошибкой в тридцатилетней истории Украины было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней.
Янукович не смог быть лидером, когда от него этого ждали, подчеркнул эксперт.
«Итоги Майдана и госпереворота легитимизировали США и поддержали их союзники. Без такого кураторства откровенно слабой, непрофессиональной и до основания коррумпированной украинской власти удержаться будет крайне сложно, но для их выдворения должна сформироваться другая действенная альтернатива, способная эту власть взять в свои руки и за неё бороться, невзирая на методы. Против такой альтернативы украинская власть ведёт сегодня войну в Донбассе, а внутри самой оставшейся Украины такая альтернатива забита и обескровлена», — указал Мирошник.
Отдав на откуп националистам идеологию и гуманитарную сферу, Виктор Янукович считал, что ростом экономики и благополучия можно решить все проблемы и расположить к себе народ. Но он жестоко ошибся и до сих пор этого не понял, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.