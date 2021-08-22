Виктор Янукович несёт ответственность перед 10 миллионами украинцев, которые за него проголосовали, а он о них забыл, за жизни погибших людей в Донбассе, которые взяли в руки оружие и в отличие от него не побоялись, что их могут убить. Об этом рассказал представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник в интервью изданию Украина.ру

Родион Мирошник: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Виктор Янукович, который был вынужден покинуть страну после государственного переворота 2014 года, выступил с обращением к соотечественникам по случаю 30-летней годовщины независимости страны. По его мнению, главной ошибкой в тридцатилетней истории Украины было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней.

Янукович не смог быть лидером, когда от него этого ждали, подчеркнул эксперт.

«Итоги Майдана и госпереворота легитимизировали США и поддержали их союзники. Без такого кураторства откровенно слабой, непрофессиональной и до основания коррумпированной украинской власти удержаться будет крайне сложно, но для их выдворения должна сформироваться другая действенная альтернатива, способная эту власть взять в свои руки и за неё бороться, невзирая на методы. Против такой альтернативы украинская власть ведёт сегодня войну в Донбассе, а внутри самой оставшейся Украины такая альтернатива забита и обескровлена», — указал Мирошник.

Отдав на откуп националистам идеологию и гуманитарную сферу, Виктор Янукович считал, что ростом экономики и благополучия можно решить все проблемы и расположить к себе народ. Но он жестоко ошибся и до сих пор этого не понял, заключил собеседник издания.

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