Политик напомнил, как американцы вызвали в 2015 году на ковер Игоря Коломойского и заставили его отказаться от борьбы с Петром Порошенко, угрожая санкциями.
«Свежий пример. Недавно американцы приказали Авакову покинуть пост министра внутренних дел, и он, взяв под козырек, уехал в добровольное изгнание в Италию. А представьте себе, что не было бы американцев, разве Коломойский отказался бы от борьбы с Порошенко, а Аваков ушел бы в отставку? Конечно, нет», — подчеркнул Пушилин.
Так что нынешний киевский режим падёт, как только американцы откажутся от его поддержки. На Украине всё посыплется, как посыпалось в Афганистане, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.