Если бы не американское посольство в Киеве, украинские олигархи давно бы уже развязали войну против официальной киевской власти. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру

Денис Пушилин: кто он © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Игоря Коломойского и заставили его отказаться от борьбы с Петром Порошенко, угрожая санкциями.

«Свежий пример. Недавно американцы приказали Авакову покинуть пост министра внутренних дел, и он, взяв под козырек, уехал в добровольное изгнание в Италию. А представьте себе, что не было бы американцев, разве Коломойский отказался бы от борьбы с Порошенко, а Аваков ушел бы в отставку? Конечно, нет», — подчеркнул Пушилин.

Так что нынешний киевский режим падёт, как только американцы откажутся от его поддержки. На Украине всё посыплется, как посыпалось в Афганистане, заключил собеседник издания.

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