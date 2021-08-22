Переступать «красные линии» украинская власть как носитель галичанской идеологии может бесконечно, пока не получит жесткий и ощутимый ответ. Об этом рассказал представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник в интервью изданию Украина.ру

Родион Мирошник: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Виктор Янукович, который был вынужден покинуть страну после государственного переворота 2014 года, выступил с обращением к соотечественникам по случаю 30-летней годовщины независимости страны. По его мнению, главной ошибкой в тридцатилетней истории Украины было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней.

Эксперт отметил, что украинские власти уже объявили Россию страной-агрессором, русский язык — изгоем, сторонников славянского единства — изменниками и врагами народа, а также внесли в Раду проект закона о лагерях для интернированных, куда хотят отправлять русских и пророссийских.

«Бандеру и Шухевича провозгласили героями и их именами называют улицы и стадионы. Где они остановятся? Там, где их остановят! Увы, другого языка они не понимают. Кто-то может гарантировать, что не будет депортации русских, или что за убийство или нападение на русского или пророссийского «патриота» будет нести ответственность? Я бы не стал давать таких гарантий», — подчеркнул Мирошник.

Анти-Россия — это многолетняя галичанская идеология, взращённая и воспитанная 150 лет тому назад усилиями Польши и Австро-Венгрии, поддержания бандеровским движением в 30-е и 40-е годы, уточнил дипломат.

По его словам, с 90-х над ее восстановлением два десятилетия трудились западные технологи и фонды, а в 2014-м созрели и ситуация, и конъюнктура, и она захватила Киев.

Ей противостоять тогда могла жесткая политика лидера государства по сохранению и защите законности и государственных интересов, но забота о собственных активах и собственной жизни у украинских элит оказалась сильнее. Потому и вышло так, как вышло, заключил собеседник издания.

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