Канцлер Германии Ангела Меркель хочет провести встречу в Нормандском формате на уровне глав государств. Она заявила об этом 22 августа во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве

Александр Рар о том, чего достигла Меркель на переговорах с Путиным © РИА Новости, Михаил Климентьев Дмитрий Песков заявлял, что трое из четырех лидеров стран «нормандской четверки» — президент России Владимир Путин, лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель — согласны с необходимостью проведения нормандского саммита. Для этого, по их словам, необходимо выполнить договоренности, достигнутые сторонами в Париже в декабре 2019 года.

«Есть такие проблемы, которые привел здесь президент Зеленский по Минским договоренностям, которые не осуществлены. Как, например, не работают некоторые КПВВ на контактной линии. Но есть и другие форматы, в которых мы можем это обсуждать. Но Трехсторонняя рабочая группа должна работать», — считает она.

Меркель также указала, что проблемы с осуществлением Минских договоренностей имеют структурный характер.

«Потому что Россия является участником этого конфликта, и поэтому правильно, что Украина отказывается вести прямые переговоры с представителями сепаратистов, и мы все время крутимся именно возле этой проблемы. Но это не новость, и это не связанно с тем, что я уже недолго буду находиться на должности. Но все-таки Минские договоренности, хоть и привели не к удовлетворительному состоянию, а к некоторой тишине, успокоению ситуации, над этим надо постоянно работать, в том числе во время перехода к другим игрокам в политике», — рассуждает канцлер.

По ее словам, это непросто, и будет непросто с новым правительством, но она поддерживает этот формат, потому что стороны могут воспользоваться ним как площадкой для переговоров, хотя баланс неудовлетворительный.

Незаконный киевский режим после госпереворота 2014 года развязал гражданскую войну против несогласных с насильственной сменой власти в стране. При этом украинские власти обвинили Россию во вторжении. Как известно, РФ не является стороной конфликта в Донбассе, что отмечено в подписанных Украиной Минских соглашениях.

По мнению немецкого политолога Александра Рара, Меркель перед своим уходом будет делать все, чтобы спасти свое детище — Минские договоренности, поэтому она до конца будет делать вид, что борется за реализацию соглашений.