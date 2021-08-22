Чувство вины немцев за Гитлера присутствует не постоянно. Оно как бы активизируется, когда есть какие-то памятные даты. Не постоянно же народ ходит с ощущением, что он виноват во Второй мировой войне, фашизме, холокосте. Об этом рассказала доцент МГУ Дагмар Миронова в интервью изданию Украина.ру

Дагмар Миронова: Патриотизм немцев нацелен на будущее, а россиян — на прошлые победы © old.polit.msu.ru

«Когда я приехала в Москву учиться, это было в середине 70-х, мы жили в общежитии на площади Индиры Ганди, и у нас в корпусе работал одноногий вахтёр. Как-то мы с ним разговорились, оказалось, что ногу ему отстрелили 9 мая 1945 года. Это произошло уже после окончания войны в Германии в Берлине. В такие минуты ты думаешь: «Господи, люди, что же мы натворили». Конечно, в таких ситуациях ты ощущаешь вину, и тебе становится нехорошо, но постоянно посыпать голову пеплом невозможно, нельзя чувствовать вину ежеминутно», — вспоминает эксперт.

Более молодые поколения немцев рассуждают так, что лично они в этом не виноваты, это сделали не они, а их прадеды и прабабушки, пояснила Миронов.

Если слишком долго культивировать вину, то можно в конечном итоге добиться противоположного, заключила собеседница издания.

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