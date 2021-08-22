Дагмар Миронова — урождённая Дагмар Вали Герта Вранке, родилась в 1955 году в ГДР. С 1981 по 1991 работала в МГУ имени М.В. Ломоносова, с 1991 года по 2002 год — научный сотрудник Фонда Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung), с 2008 года — доцент кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова.
«Когда я приехала в Москву учиться, это было в середине 70-х, мы жили в общежитии на площади Индиры Ганди, и у нас в корпусе работал одноногий вахтёр. Как-то мы с ним разговорились, оказалось, что ногу ему отстрелили 9 мая 1945 года. Это произошло уже после окончания войны в Германии в Берлине. В такие минуты ты думаешь: «Господи, люди, что же мы натворили». Конечно, в таких ситуациях ты ощущаешь вину, и тебе становится нехорошо, но постоянно посыпать голову пеплом невозможно, нельзя чувствовать вину ежеминутно», — вспоминает эксперт.
Более молодые поколения немцев рассуждают так, что лично они в этом не виноваты, это сделали не они, а их прадеды и прабабушки, пояснила Миронов.
Если слишком долго культивировать вину, то можно в конечном итоге добиться противоположного, заключила собеседница издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.