Хочется надеяться, что Россия не будет возвращаться к политике помощи Украине по созданию в ней единой независимой нации, и что Россия за последние годы увидела достаточно, чтобы понять, что помогать Украине не стоит. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Если же Россия не будет ни помогать и ни мешать, Украина и дальше пойдет по пути деградации, поскольку в идеологии украинства заложен механизм саморазрушения, уверен эксперт.

«Главное для России — подготовиться к очередным катастрофическим последствиям, которые неминуемо произойдут на территории Украины», — указал Неменский.

До недавнего времени это было большой проблемой, поскольку была неверна сама позиция Москвы о дружбе и братстве славянских народов, которая означала принципиальный отказ подходить к украинскому вопросу с точки зрения русских интересов, но теперь взгляд российских политиков на украинскую проблему меняется, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.