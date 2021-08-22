Принято считать, что независимая Украина будет всегда представлять угрозу для России, но при этом в России не рассматривается военный сценарий и нет желания наводить порядок на территории Украины и нести за нее ответственность.
Если же Россия не будет ни помогать и ни мешать, Украина и дальше пойдет по пути деградации, поскольку в идеологии украинства заложен механизм саморазрушения, уверен эксперт.
«Главное для России — подготовиться к очередным катастрофическим последствиям, которые неминуемо произойдут на территории Украины», — указал Неменский.
До недавнего времени это было большой проблемой, поскольку была неверна сама позиция Москвы о дружбе и братстве славянских народов, которая означала принципиальный отказ подходить к украинскому вопросу с точки зрения русских интересов, но теперь взгляд российских политиков на украинскую проблему меняется, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.