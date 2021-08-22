Фигуристка и первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл, которая уже давно живет в США, отказывается от украинского гражданства. Она сообщила об этом 22 августа в своем Instagram

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«Конституция Украины гласит, что в Украине разрешено только единственное гражданство. Согласно украинскому законодательству, если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, такое лицо по-прежнему признается гражданином Украины только в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства», — написала спортсменка.

Также Баюл отметила, что больше ничего никому не доказывает.

Украинские болельщики и подписчики фигуристки восприняли ее поступок негативно. В комментариях в публикации Баюл в Instagram многие из них осудили спортсменку и назвали ее отказ от гражданства Украины позором.