Оксана Баюл стала первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Украины. Она выиграла золото в фигурном катании на Олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере. В женском одиночном катании на Играх-1994 в Лиллехаммере она опередила американку Нэнси Керриган и Чэнь Лу из Китая.
«Конституция Украины гласит, что в Украине разрешено только единственное гражданство. Согласно украинскому законодательству, если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, такое лицо по-прежнему признается гражданином Украины только в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства», — написала спортсменка.
Также Баюл отметила, что больше ничего никому не доказывает.
Украинские болельщики и подписчики фигуристки восприняли ее поступок негативно. В комментариях в публикации Баюл в Instagram многие из них осудили спортсменку и назвали ее отказ от гражданства Украины позором.