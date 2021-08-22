Встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель началась в Мариинском дворце в Киеве. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба Офиса главы государства

«Без подарков не останется». Немецкий эксперт Рар о том, что скажет Меркель на встрече с Зеленским © president.gov.ua / president.gov.ua / Перейти в фотобанк Владимиром Путиным.

«В Мариинском дворце в Киеве началась встреча президента Владимира Зеленского и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которая находится на Украине с визитом. Глава государства поприветствовал гостью на крыльце дворца. Состоялось представление делегаций», — сказано в сообщении.

Как стало известно, до встречи с президентом канцлер ФРГ посетила могилу Неизвестного солдата у мемориала Вечной Славы в Печерском районе Киева, где возложила венок. Также она почтила память погибших во время Евромайдана 2013-2014 годов.

В офисе президента добавили, что после переговоров в формате один на один предусмотрена встреча с представителями СМИ и продолжение переговоров в расширенном формате.