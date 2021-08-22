Меркель прибыла в Киев в воскресенье с официальным однодневным визитом. До этого, в пятницу в Москве прошли переговоры между Меркель и Владимиром Путиным.
«В Мариинском дворце в Киеве началась встреча президента Владимира Зеленского и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которая находится на Украине с визитом. Глава государства поприветствовал гостью на крыльце дворца. Состоялось представление делегаций», — сказано в сообщении.
Как стало известно, до встречи с президентом канцлер ФРГ посетила могилу Неизвестного солдата у мемориала Вечной Славы в Печерском районе Киева, где возложила венок. Также она почтила память погибших во время Евромайдана 2013-2014 годов.
В офисе президента добавили, что после переговоров в формате один на один предусмотрена встреча с представителями СМИ и продолжение переговоров в расширенном формате.