Канцлер Германии Ангела Меркель не могла, решив поехать в Украину, не поехать в Россию. Своим визитом в Москву она хотела продемонстрировать, что есть очень много вопросов, причем стратегических, по которым надо сотрудничать с РФ. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Эксперт уточнил, что Берлину нужно работать с Москвой по Афганистану, где бросается вызов Западу и Германии.

Кроме того, совершенно не решена проблема Восточной Украины, учитывая, что Меркель не хочет войти в историю как политик, которая не могла ничего сделать для установления мира и урегулирования вопроса Донбасса, указал специалист.

По его словам, Меркель также попросила Путина помнить, что она, отстояв «Северный поток-2» в баталиях с американцами, обещала им, что Россия будет прокачивать газ и через территорию Украины.

«Также возможно обсуждались какие-то экономические вопросы и вопросы, связанные с климатом. К сожалению, из этого обсуждения она вычеркнула много тем, потому что стала поднимать вопросы прав человека. Она просто не могла этого не сделать. Если бы она постоянно не говорила о Навальном и не критиковала запрет на деятельность некоторых неправительственных организаций в России, то ее бы попросту разорвала на куски пресса, которая против сотрудничества с Россией, и которая пишет, что надо ругать Россию за нарушение прав человека. У них только эта тема», — пояснил Рар.

Если бы она не говорила на темы, которые неприятны России, то она испортила избирательную кампанию своему приемнику Армину Лашету и повредила бы Христианско-демократической партии. Как это не кажется странным, но это было бы так, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.