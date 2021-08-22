Канцлер ФРГ Ангела Меркель приехала в Москву с визитом 20 августа с последней поездкой в Россию в этом статусе. Меркель в пятницу встретилась с Путиным, а 22 августа посещает Киев.
Эксперт уточнил, что Берлину нужно работать с Москвой по Афганистану, где бросается вызов Западу и Германии.
Кроме того, совершенно не решена проблема Восточной Украины, учитывая, что Меркель не хочет войти в историю как политик, которая не могла ничего сделать для установления мира и урегулирования вопроса Донбасса, указал специалист.
По его словам, Меркель также попросила Путина помнить, что она, отстояв «Северный поток-2» в баталиях с американцами, обещала им, что Россия будет прокачивать газ и через территорию Украины.
«Также возможно обсуждались какие-то экономические вопросы и вопросы, связанные с климатом. К сожалению, из этого обсуждения она вычеркнула много тем, потому что стала поднимать вопросы прав человека. Она просто не могла этого не сделать. Если бы она постоянно не говорила о Навальном и не критиковала запрет на деятельность некоторых неправительственных организаций в России, то ее бы попросту разорвала на куски пресса, которая против сотрудничества с Россией, и которая пишет, что надо ругать Россию за нарушение прав человека. У них только эта тема», — пояснил Рар.
Если бы она не говорила на темы, которые неприятны России, то она испортила избирательную кампанию своему приемнику Армину Лашету и повредила бы Христианско-демократической партии. Как это не кажется странным, но это было бы так, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.