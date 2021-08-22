России нужно послать очень четкий сигнал всем участникам «крымской платформы» о том, что для нее такая позиция неприемлема, и разработать комплекс мер, которые служили бы в качестве демонстративного наказания для тех, кто примет в ней участие. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».

Понятно, что это нужно сделать, максимально соблюдая свои интересы, чтобы не был нанесен ущерб экономике и внешнеэкономическим связям, но надо также понимать, что «Крымская платформа» — это не очень-то значимое событие, рассуждает эксперт.

«В Киеве его пытались сделать значительным, но это не получилось. Я думаю, даже в Киеве уже жалеют, что задумали эту инициативу, после ее проведения многие назовут ее провальной, поскольку уровень представительства важнейших стран такой, что это демонстрация слабости западной поддержки, а не ее силы», — констатировал Неменский.

Кроме того, «Крымскую платформу» можно использовать как мощный информационный повод, подтверждающий отсутствие у Украины мощной поддержки в крымском вопросе, заключил собеседник издания.

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