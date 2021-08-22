Ранее четвертый президент Украины Виктор Янукович, который был вынужден покинуть страну после государственного переворота 2014 года, выступил с обращением к соотечественникам по случаю 30-летней годовщины независимости страны. По его мнению, главной ошибкой в тридцатилетней истории Украины было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней.
Эксперт подчеркнул, что Янукович не боролся за ту власть, которую получил из рук большинства населения Украины.
«Возможно, ему дали какие-то гарантии сохранения каких-то благ, но я не уверен, что они были бы выполнены, учитывая предыдущие «кидки» со стороны тех, кто руководил процессом из-за океана. Но, так или иначе, из-за этих гарантий были заблокированы действия по предотвращению государственного переворота. И об этом Янукович ничего не сказал. И никаких выводов из своих ошибок и ошибок своего окружения он в этом выступлении, к сожалению, не сделал. У него виноваты враги», — считает Жарихин.
Что касается слов Януковича о выходе из кризиса, то для того чтобы выбрать компетентную власть, надо, чтобы у населения была свобода выбора. Сейчас население этой свободы лишено, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.