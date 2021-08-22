Городской глава Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале 22 августа сообщил, что охрана не пропустила его встречать канцлера ФРГ Ангелу Меркель в аэропорту «Борисполь»

«В этом – вся Украина»: Почему Кличко не смог открыть новый мост через Днепр © commons.wikimedia.org, Zinnsoldat

«Друзья! Прибыл в аэропорт "Борисполь", где по протоколу как мэр столицы должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду», — написал Кличко.

Он заявил, что такое в его практике мэра впервые.

«Поэтому интересно: в "проевропейском" министерстве иностранных дел Украины решили срочно нарушить протокольные мероприятия? Получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?!» — негодует Кличко.

По мнению политтехнолога Сергея Слободчука, обыски и обвинения против людей Кличко — это информационная артподготовка к тому, чтобы разделить должности мэра и главы администрации Киева, а затем назначить человека, лояльного Офису президента. Тем более что своего кандидата в мэры у Зеленского и компании нет, их кандидат Ирина Верещук заняла пятое место.