С весны правоохранители регулярно проводят обыски на коммунальных предприятиях Киева и в городской администрации украинской столицы. Кличко заявлял, что считает обыски давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. Он считает, что давление исходит от офиса президента Украины и связано с его активной работой на посту мэра.
«Друзья! Прибыл в аэропорт "Борисполь", где по протоколу как мэр столицы должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду», — написал Кличко.
Он заявил, что такое в его практике мэра впервые.
«Поэтому интересно: в "проевропейском" министерстве иностранных дел Украины решили срочно нарушить протокольные мероприятия? Получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?!» — негодует Кличко.
По мнению политтехнолога Сергея Слободчука, обыски и обвинения против людей Кличко — это информационная артподготовка к тому, чтобы разделить должности мэра и главы администрации Киева, а затем назначить человека, лояльного Офису президента. Тем более что своего кандидата в мэры у Зеленского и компании нет, их кандидат Ирина Верещук заняла пятое место.